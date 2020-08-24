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MSB duyurdu: Foça'da batan teknenin ardından kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, batan teknenin bulunmasının ardından kaybolan çocuğu arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca, İzmir Foça'da batan teknenin bulunmasının ardından, kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarının da devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" denildi.

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