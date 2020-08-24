MSB duyurdu: Foça'da batan teknenin ardından kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, batan teknenin bulunmasının ardından kaybolan çocuğu arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nca, İzmir Foça'da batan teknenin bulunmasının ardından, kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarının da devam ettiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" denildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından Foça/İzmir’de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/2s386xDslK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020