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Hindistan'da çıkarması saatler sürdü! Yumurtalık tümörü hastanın yarı ağırlığında

Demirören Haber Ajansı

HİNDİSTAN'da yumurtalık tümörü 3 saati aşan operasyonla başarılı bir şekilde çıkarıldı. Tümör, dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçerken, ameliyata katılan doktor 30 yıllık meslek hayatında böyle bir şey görmediğini ifade etti. Ayrıca tümörün, hasta kadının ağırlığının yarısı kadar olduğu aktarıldı.

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Hindistan’da tıp dünyasını şaşırtan tümör operasyonu gerçekleştirildi. 52 yaşındaki bir kadından dünyanın en büyük yumurtalık tümörü çıkarıldı. Tümörün yaklaşık 17 taş büyüklüğünde olduğu ifade edilirken, operasyonun 3 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Tümörün hastanın vücut ağırlığının yüzde 45’ini kapsadığı da ifade edildi. Başkent Delhi'deki Indraprastha Apollo Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta yer alan doktor Arun Prasad, “ Meslekte geçirdiğim 30 yıldan fazla süre boyunca hiç böyle bir olaya şahitlik etmemiştim” dedi.

Saatlerce süren operasyonun ardından hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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