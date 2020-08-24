Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 1 futbolcu pozitif çıktı

Fenerbahçe, futbolcularından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. O futbolcunun kim olduğu açıklanmadı...Abone ol
Fenerbahçe, bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini paylaştı. Pozitif çıkan oyuncunun evde izolasyona alındığı aktarılırken tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır” denildi.
Fenerbahçe'nin kamuoyuna duyurusu:
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2020
🔗 https://t.co/i48LP2T4cT pic.twitter.com/laI81jBaAr
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi