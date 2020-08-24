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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 1 futbolcu pozitif çıktı

Fenerbahçe, futbolcularından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. O futbolcunun kim olduğu açıklanmadı...

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Fenerbahçe, bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini paylaştı. Pozitif çıkan oyuncunun evde izolasyona alındığı aktarılırken tedavisine başlandığı belirtildi. 

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

Fenerbahçe'nin kamuoyuna duyurusu:

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