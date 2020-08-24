Şanlıurfa koronavirüsün en çok olduğu 5 ilden biri kesilen ceza inanılmaz
ŞANLIURFA koronavirüsün en çok olduğu 5 ilden biri. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal ettikleri belirlenen iş yeri ve kişilere yazılan para cezası miktarı 40 milyon lirayı aştı.
Vaka sayısının arttığı illerden olan Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor. Maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı kentte ekipler vatandaşlara ve iş yerlerine ceza yağdırıyor.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Bilim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı tedbir kararları, salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte hayata geçirildi.
Basın yayın organları, sosyal medya, açık hava reklamcılığı, mobil anons araçları gibi onlarca farklı yöntemle kamuoyuna duyurulan tedbir kararlarının uygulanması, yine Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlendi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da önemli katkılar sunduğu korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kuralları ihlal ettikleri ve bu tutumlarında ısrarcı oldukları belirlenen işletme ve şahıslara karşı cezai yaptırımlar uygulandı.