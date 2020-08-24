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Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihi belli oldu TFF açıkladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimlerinin tarihini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür törenlerinin görüntü çekim ve yayınını ligin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS gerçekleştirecek.

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