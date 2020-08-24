Bursa'da 14 yaşındaki Zeynep evden kaçtı daha önce de kaybolmuş

BURSA'da daha önce evden ayrılan Zeynep Ak (14), bir buçuk ay sonra yeniden evi terk etti. Gözü yaşlı anne, evladının saatlerdir olmadığını belirterek 'biri saklıyor onu galiba' diye konuştu. Canı yandığını belirten anne, evladını bu kez yurda vermek istediğini söyledi...

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İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi, Doğan Sokak'ta annesiyle yaşayan Zeynep Ak, 6 Temmuz 2020 tarihinde evi terk etti. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle saatler sonra bir parkta bulunan Zeynep, ailesine teslim edildi. Genç kız, aradan geçen zamanın ardından dün akşam saatlerinde annesinin evde bulunmadığı sırada evden kaçtı.

Ayfer Ağız (48), eve geldiğinde kızının evde olmadığını gördü ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

"Biri saklıyor onu galiba"

Anne Ağız, "Dün kızım telefonuna yükleme yapmadığım için benimle tartıştı. Sonra kayıplara karıştı. Daha önce de kaybolmuştu ama bulunmuştu. Bu sefer bulunamadı, saatlerdir yok. Sokak sokak aradık. Biri saklıyor onu galiba. Kim görürse polisi arasın. Canım acıyor. Bulunursa bu sefer yurda vermek istiyorum. Kontrol altında tutamıyorum. Eğitim alsın diye çok uğraştım dinlemedi. 80 TL yevmiye ile ona bakmaya çalıştım" dedi.

Polis, Zeynep Ak'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.