Sultangazi'de tacizciye dayak! Çekirdek bahanesi ile kandırdı
SULTANGAZİ'de sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki erkek çocuğunu iddiaya göre elle taciz eden 17 yaşındaki şüpheli vatandaşlardan dayak yedi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sultangazi'de iddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır sürekli sokağa gelen 17 yaşındaki genç, sokak sakinlerinin dikkatini çekti.
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Geçen Cuma günü yine aynı sokağa gelen genç, 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna 'çekirdek vereceğini' söyleyerek bir apartmanın girişine çağırdı.
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Çocuğu taciz eden şüpheliyi gören 6 genç linç etmek istedi. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk ve ailesi polis merkezine giderek, taciz şüphelisinden şikayetçi oldu.
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