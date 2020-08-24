Sultangazi'de tacizciye dayak! Çekirdek bahanesi ile kandırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk ve ailesi polis merkezine giderek, taciz şüphelisinden şikayetçi oldu.