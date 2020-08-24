Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Karadeniz'deki rezervin değerini açıkladı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birol, rezervin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyledi.

Abone ol

Bloomberg HT'ye konuşan, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, "Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek" diyerek, mevcut ortamın doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti.

Rusya'dan alınan doğalgazda önemli bir indirim gerçekleşebileceğini söyleyen Birol, "Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolarlık yatırım gerekebilir" dedi.

Birol'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin enerji sektörünü etkileyecek"

Gaz sahasının keşfi Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasıdır. Bunun ölçeği ne kadardır, ne kadar hayatımızı ve Türkiye'nin enerji sektörünü etkileyecektir. Öncelikle saha büyük bir sahadır. Petrol ve doğalgaz sahalarını büyük, dev ve süper dev diye kategorilere ayırıyoruz. Bu dev kategorisini giren bir sahadır. Türkiye doğalgazda tamamen dışa bağımlı. Bu gaz, bizim dışa olan bağımsızlığımızı ciddi anlamda düşürecektir. Bugünden yarına Türkiye'nin hızla enerji ihracatçısı olması tabii ki zor.

"80 milyarlık değere tekabül edecek"

Ekonomiye katkısı en başta bu saha potansiyel olarak 80 milyarlık bir değere tekabül edecektir. Cari açıkta enerji ithalatı faturamız birebir aynı neredeyse ve bu doğalgaz faturasında ciddi bir düşüş sağlayacak. Biz doğalgaz ithal edeceğiz ama bu ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Cari açıkta enerji faturamızın büyük bir kısmı petrol ithalatına bağlı. Bu cari açık kısmına pozitif bir katkı yapacaktır ama cari açık sorunumuza bugünden yarına bitti demekte mümkün gözükmüyor.

"Şimdi artı bir koz daha geldi"

Gazı aldığımız Rusya, İran ve Cezayir’le uzun zamanlı kontratlar yapılıyor ve sona gelindiğinde mevcut piyasa koşullarına göre aşağı veya yukarı çekme müzakereleri oluyor. 'Dünyada gaz fiyatları düştü, siz de gaz fiyatlarını düşürün' diyebiliyorduk. Şimdi artı bir koz daha geldi. Evde ve sanayide kullandığımız fiyatları aşağı çekebilir.