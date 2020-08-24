Şam'da sıcak saatler! Doğalgaz boru hattında patlama

SURİYE'nin başkenti Şam'da doğalgaz boru hattında meydana gelen şiddetli patlama, ülkenin büyük bölümünün elektriksiz kalmasına neden oldu.

Abone ol

Suriye devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Zuheyra Harbutli, "Arap doğalgaz boru hattının Şam'ın Al-Dumayr ile Adra ilçeleri arasındaki bölümünde yaşanan patlama, Suriye genelinde elektrik kesintisine neden oldu" açıklaması yaptı.

"Patlama terör eylemi olabilir"

Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Ganim, ülkenin güney bölgesine gaz taşıyan boru hattındaki patlamanın terör eylemi olabileceğini ifade etti.

Üç santralin patlama nedeniyle devre dışı kaldığını anlatan Ganim, onarım çalışmalarının sürdüğünü, elektriğin kademeli olarak verilmeye başlandığını kaydetti.

Suriye genelinde elektrik kesintisi

Suriye devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Zuheyra Harbutli, "Arap doğalgaz boru hattının Şam'ın Al-Dumayr ile Adra ilçeleri arasındaki bölümünde yaşanan patlama, Suriye genelinde elektrik kesintisine neden oldu" dedi.

Üç santralin patlama nedeniyle devre dışı kaldığını anlatan Ganim, onarım çalışmalarının sürdüğünü, elektriğin kademeli olarak verilmeye başlandığını kaydetti.