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Türkiye'nin yeni Oruç Reis kararına Almanya'dan tepki!

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis için aldığı "NAVTEX süresini uzatma" kararından endişe duyduklarını açıkladı.

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Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği NAVTEX'in süresi 23 Ağustos'da dolmuştu. Türkiye, Oruç Reis'in NAVTEX süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı.

Bu hamle sonrası Yunanistan da yeni NAVTEX ilan ederek Ankara'nın hamlesine yanıt verdi.

Berlin yönetiminden ise Ankara'nın kararına tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis için aldığı "NAVTEX süresini uzatma" kararından endişe duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Salı günü her iki ülke ile Doğu Akdeniz'i görüşeceği belirtildi.

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