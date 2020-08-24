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Yunanistan rahat durmuyor! Türkiye'ye 'karşı Navtex' ilan etti

YUNANİSTAN, Türkiye’nin Meis adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak bir Navtex yayımladı.

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Söz konusu Navtex, yarın yürürlüğe girecek ve 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Navtex; Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini  kapsıyor.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatma kararı almıştı.

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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