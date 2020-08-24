Bursa'da tüyler ürperten olay! Annesini bıçaklayıp parasını gasbetti

Bursa'da 14 yaşındaki Zeynep evden kaçtı daha önce de kaybolmuş

Giresunlulara İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile uyarı! Süleyman Soylu söz verdi

Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihi belli oldu TFF açıkladı

Tuna 1 kuyusu haritada nerede Tuna 1 ve Kıyıköy hangi bölgede?