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Bursa'da tüyler ürperten olay! Annesini bıçaklayıp parasını gasbetti

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, annesini bıçaklayıp 600 lirasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 60 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

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Bursa'dan gelen haber dehşete düşürdü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta annesi Y.A'yı bıçaklayıp zorla 600 lirasını alan P.K'yı (23) yakalamak için çalışma başlattı.

Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen P.K, polis tarafından burada yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan P.K'nın 60 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

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