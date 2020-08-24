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Kırklareli'nde çamaşır yıkarken kalp krizi geçiren kadın öldü

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Günnur Şıra (55), eşi ve kızı tarafından evde ölü bulundu. Şıra'nın banyoda çamaşır yıkadığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü belirtildi.

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Kırklareli'nde evli ve bir çocuk annesi Günnur Şıra, evde yalnız olduğu saatlerde temizlik yapmaya başladı. Eskişehir'den baba evine gelen kızı Sedef Şıra evin zile bastı ancak kapıyı açan olmayınca babası Selçuk Şira'yı (59) aradı.

Kısa sürede eve gelen baba Selçuk ve kızı Sedef Şira, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Günnur Şıra'yı banyoda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Günnur Şıra'nın öldüğünü tespit etti.

Günnür Şıra'nın çamaşır yıkadığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü öğrenildi.

Eşi Selçuk Şıra ile koyu Fenerbahçe taraftarı olun Günnur Şıra, dün öğlen namazına mütekip, Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.

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