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Samsun'da doktor kocaya darp iddiası! Kediye kıyma veren eşini dövüp sokağa attı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da iddiaya göre Opr. Dr. M.O.İ, marketten döndükleri sırada eşinin kediye kıyma vermesine tepki gösterdi. Tepkiler evde de sürünce iddiaların hedefi doktor şahıs, meslektaşı olan eşini önce dövdü ardından evden attı. Kadın doktor eşinden şikayetçi olurken, M.O.İ'nin daha önce 5 kez eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle polise ifade verdiği öne sürüldü.

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Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 22 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, F.İ. isimli kadın doktor, kendisi gibi doktor olan eşi M.O.İ. ile markette alışveriş yaptı. Marketten çıkan F.İ. eve giderken, yolda gördüğü kediye marketten aldıkları kıymadan bir parça verdi. Eşinin kediye kıyma vermesine öfkelenen M.O.İ., eve geldiklerinde eşi F.İ'yi darbedip, evden kovdu. Evden kovulan kadın doktor, şikayetçi oldu. 

Polise ifade veren kadın doktorun, "Eşimle marketten alışveriş yaptık. Marketten çıktığımızda eve doğru ilerlerken bizimle birlikte yürüyen sokak kedisine aldığımız kıymadan bir parça verdim. Eşim bunu görünce bir anda bana bağırmaya başladı. Eve gidince de beni darbederek evden attı. Hak etmediğim bir şiddete maruz kaldım. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Daha önce de eşine şiddetten 5 kez ifade verdiği iddiası

Kadının şikayeti üzerine polis, Opr. Dr. M.O.İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheli doktor ifadesinin ardından serbest bırakılırken, eşi ise ilçeden ayrıldı.  Opr. Dr. M.O.İ.'nin daha önce de eşine şiddet uyguladığı için 5 kez polis merkezine giderek ifade verdiği de öne sürüldü.  

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