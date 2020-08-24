TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Tuma Çelik kararı: Dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Hazırlık Komisyonu, eski HDP'li milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararını verdi.Abone ol
Cinsel saldırı suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere kurulan Meclis hazırlık komisyonuna yazılı savunmasını vermişti.
Çelik'le ilgili dosyayı görüşen TBMM Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı verdi.
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