Kızının çıplak fotoğraflarını satıyor! Instagramda elif.antplii hesabı rezalet

Melis Alphan, daha sonra "Kadının daha çok takipçili başka bir Instagram hesabı daha var. Acaba birileri kadının esas hesabından fotoğraflarını alıp oymuş gibi davrandıkları bir hesap açıp böyle saçmasapan yazışmalar yapıyor olabilir mi? Bilmiyorum. Aile Bakanlığı’na bildirdim, araştırıyorlar." bilgisini paylaştı...