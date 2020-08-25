Kızının çıplak fotoğraflarını satıyor! Instagramda elif.antplii hesabı rezalet
Sosyal medya platformu Instagramda ifşa olan elif.antplii küçük kızının çıplak resimlerini satıyor. Gazeteci Melis Alphan, iğrenç olayı aktarıp İçişleri ve Aile Bakanlıkları ile Emniyet'e ihbar etti... Bakanlıklar araştırıyor...
Instagram alemi bu iğrenç olayla çalkalanıyor... Gazeteci Melis Alphan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Instagram'da "elif.antplii" nickiyle paylaşımlarda bulunan bir kadının, fotoğraflarını paylaştığı küçük kızının çıplak fotoğraflarını para karşılığı sattığı iddia edildi. İçişleri ve Aile Bakanlıkları'na ihbar yağdı.
Gazeteci Melis Alphan, "Bu kadının bebeğinin çıplak fotoğraflarını sattığı iddia ediliyor. @ailevecalisma @EmniyetGM @TC_icisleri" notuyla iki fotoğraf paylaştı.
Genç kadının, sosyal medya üzerinden çıplak şovlar yaparak para kazandığı, bebeğini de de bu işte kullandığını idda edildi...
Melis Alphan, daha sonra "Kadının daha çok takipçili başka bir Instagram hesabı daha var. Acaba birileri kadının esas hesabından fotoğraflarını alıp oymuş gibi davrandıkları bir hesap açıp böyle saçmasapan yazışmalar yapıyor olabilir mi? Bilmiyorum. Aile Bakanlığı’na bildirdim, araştırıyorlar." bilgisini paylaştı...