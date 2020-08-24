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Apple Singapur'da tamamen su üzerinde duran mağaza açtı

Dünya en büyük teknoloji firması Apple, tamamen su üzerinde duran ilk mağazasını önümüzdeki günlerde Singapur'da açacak. Yeni mağaza, şirketin Singapur'da açtığı üçüncü Apple Store olacak.

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Koronavirüs nedeniyle tedarik sıkıntıları yaşayan ve iPhone 12 serisinin tanıtımını ekim ayına ertelemek zorunda kalan Apple, diğer yandan yeni Apple Store'lara yatırım yaparak mağaza ağını genişletiyor.

Kısa bir süre sonra Singapur'daki üçüncü mağazasını açacak ABD'li şirket, tasarım anlamında da çıtayı bir üst seviyeye çıkaracak. Çünkü yeni mağaza, şirketin su üstünde duran ilk mağazası olacak.

Singapur Körfezi'nde yer alan "Marina Bay Sands" konumundaki yeni mağaza, küre şeklinde kubbeli bir yapıya sahip.

Müşteriler, körfezin suyunu yansıtabilen cam panellerle kaplı Apple Store'a ahşap bir köprüden geçerek ulaşabilecek.

Akşam saatlerinde, içerisindeki ışıklarla dışarıdakilere görsel bir şölen de yaşatmayı amaçlayan yeni Apple Store,  Apple'ın en iyi ürünlerine de ev sahiği yapacak.

Mağazanın açılacağı tarih ile ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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