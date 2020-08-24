Giresun'da çöken yolu görmeyen otomobil dereye uçtu: 1 ölü 1 yaralı

GİRESUN'da sel nedeniyle çöken yolu karanlıkta göremeyen otomobil dereye uçtu. Gecenin sessizliğinde meydana gelen kaza, sabah vatandaşlar tarafından fark edildi. Talihsiz kazada 3 çocuk annesi Elif Karaman öldü, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kemal Ö. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, Espiye ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi Nel Köprüsü üzerinde hareket halindeyken bölgede meydana gelen sel felaketinde çöken menfezi fark edemeyerek dere yatağına düştü. Gece saat 03.00 sularında meydana gelen kaza sabah vatandaşların fark etmesiyle anlaşıldı.

Olay yerine gelen Espiye İtfaiyesi araç içinde ve çevresinde yaptığı çalışmada sürücü Kemal Ö’yü ağır yaralı halde bulurken, araçta bulunan Elif Karaman’ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Elif Karaman’ın cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak kurtulan Kemal Ö. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.