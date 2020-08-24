Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada! Kız kardeşi Kim Yo-jong yönetime el koydu Kim Yo-jong kimdir

Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumunun çok kötü olduğunu öne sürdü. Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, “Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu” dedi.