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HABER /  POLİTİKA

TBMM Tuma Çelik kararını verdi! Dokunulmazlığı kaldırılıyor

TBMM Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı iddiaları bulunan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.

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Meclis Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı. HDP'nin tek Süryani milletvekili olan Çelik, hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmasının ardından partisinden istifa etmişti.

Kadına tecavüz etmekle suçlanıyor

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katılıp, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

İddiaları reddeden Çelik, soruşturmanın hiçbir aşamasında ifadesine başvurulmadığını ve kendisinden DNA örneği alınmadığını öne sürmüştü.

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