Kabine toplandı! Yeni koronavirüs kısıtlamaları mı geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kritik toplantıda artan vaka sayılarından, Giresun'daki sel felaketine ve büyük keşif yansımalarına kadar pek çok konu masaya yatırılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek.

Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

Toplantıda Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz’deki son durum ve Almanya’nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.