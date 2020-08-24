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Enes Ünal yeni yuvasında konuştu: Artık daha tecrübeliyim

İhlas Haber Ajansı

La Liga ekiplerinden Getafe'nin yeni transferi milli futbolcu Enes Ünal, İspanya liginde artık daha çok tecrübeli olduğunu vurguladı. Enes hedefinin kendini geliştirip takıma faydalı olmak olduğunu belirtirken Getafe sportif direktörü, Enes için 'taleplerimizi tamamen karşılayan bir oyuncu' değerlendirmesinde bulundu.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe, yeni transferleri Enes Ünal ve Jose Camilo Hernandez için online olarak bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan milli oyuncu Ünal, "La Liga’da artık çok daha tecrübeliyim. Benim hedefim her gün kendimi daha da geliştirmek ve takıma faydalı olmak" ifadelerini kullandı.

Getafe’ye gelmesindeki etkenleri de açıklayan Enes, "Bana çok fazla güvenen bir takımdayım. Bu çok önemli. Buradaki aile ortamı, kaliteli futbolcular ve teknik heyet de oldukça önemli" şeklinde konuştu.
Enes Ünal, bunun yanında korona virüsün futbola etkilerini düşünmeden sahada en iyi performansı vermeye gayret edeceğini de dile getirdi.

Gonzalez: "Bizim stilimize mükemmel uyan bir futbolcu"

Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez de Enes'i, 'geleceğe ilişkin beklentilerin yüksek olduğu bir futbolcu' olarak tanımladı ve şu cümlelere yer verdi: Bizim stilimize mükemmel uyan, taleplerimizi tamamen karşılayan, önemli bir futbolcu. Transferi tabii ki kolay olmadı."

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