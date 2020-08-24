Hollandalı bilim insanları duyurdu: Anne sütü koronavirüsü engelleyebilir

HOLLANDALI bilim insanlarının yaptığı çalışma umut vaat etti. Çalışmada, koronavirüse yakalanan 30 kadının sütü incelendi. Elde edilen verilerde anne sütündeki antikorların koronavirüsü engelleyecek düzeyde olduğu belirlendi.

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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Academic Medical Center ve Emma Çocuk Hastanesi ortaklığı ile yapılan araştırmada, anne sütünün koronavirüsü engelleyebilecek miktarda antikor barındırdığı ortaya çıktı. Dünya genelinde 813 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine, 23 milyondan fazla insanın da hastalanmasına neden olan koronavirüse karşı anne sütünün etkili olabileceği ifade ediliyor.

Özellikle risk grubundaki kişiler için anne sütünün pandemide vakaların yükselmesiyle geleceği tahmin edilen ikinci dalgada koruyucu olabileceği duyuruldu.

Koronavirüse yakalanan 30 kadının sütü incelendi

Hollandalı uzmanlar, daha önce koronavirüse yakalanan ve iyileşen 30 kadının sütü üzerinde yaptıkları deneylerde, 30 kadının sütünün de koronavirüsü engelleyecek güçte antikor miktarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan, anne sütündeki antikorların pastörizasyonla yok olmadığı; böylelikle ısıtılıp, daha sonra dondurulduktan sonra antikorları yok etmeden başkalarına ulaştırılabileceği ifade ediliyor.