BIST 1.112
DOLAR 7,37
EURO 8,72
ALTIN 460,45
HABER /  SAĞLIK

Hollandalı bilim insanları duyurdu: Anne sütü koronavirüsü engelleyebilir

Demirören Haber Ajansı

HOLLANDALI bilim insanlarının yaptığı çalışma umut vaat etti. Çalışmada, koronavirüse yakalanan 30 kadının sütü incelendi. Elde edilen verilerde anne sütündeki antikorların koronavirüsü engelleyecek düzeyde olduğu belirlendi.

Abone ol

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Academic Medical Center ve Emma Çocuk Hastanesi ortaklığı ile yapılan araştırmada, anne sütünün koronavirüsü engelleyebilecek miktarda antikor barındırdığı ortaya çıktı. Dünya genelinde 813 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine, 23 milyondan fazla insanın da hastalanmasına neden olan koronavirüse karşı anne sütünün etkili olabileceği ifade ediliyor.

Özellikle risk grubundaki kişiler için anne sütünün pandemide vakaların yükselmesiyle geleceği tahmin edilen ikinci dalgada koruyucu olabileceği duyuruldu.

Koronavirüse yakalanan 30 kadının sütü incelendi

Hollandalı uzmanlar, daha önce koronavirüse yakalanan ve iyileşen 30 kadının sütü üzerinde yaptıkları deneylerde, 30 kadının sütünün de koronavirüsü engelleyecek güçte antikor miktarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan, anne sütündeki antikorların pastörizasyonla yok olmadığı; böylelikle ısıtılıp, daha sonra dondurulduktan sonra antikorları yok etmeden başkalarına ulaştırılabileceği ifade ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da dehşete düşüren olay! Evi terk eden eşini sokakta tüfekle kovaladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
DSÖ'den koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber! Tünelin sonunda ışık göründü
CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan eşine görülmemiş makam kıyağı
HES uygulamasına yeni özellik getirildi! 'ihbarda bulun'
Giresun sel felaketinde can kaybı sayısı arttı Süleyman Soylu açıkladı
Kabine toplandı! Yeni koronavirüs kısıtlamaları mı geliyor?
2 yaşın altındakiler maske takmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan kritik uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Tartışma yaratmıştı! Nakit döviz çekiminden alınan komisyon kaldırıldı
Avusturya bir Rus diplomatı 'sınır dışı etme' kararı aldı
İki nüfus kaydı var birinde ölü diğerinde diri rezil oluyorum
Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro yolsuzluk ithamına çıldırdı! Yüzünü parçalarım...
18 yaşındaki Merve kendini incir ağacına astı bıraktığı not kahretti
Mehmet Şef'in sol elinin 3 parmağı neden yok hikayesi çok başka
Yorumlar