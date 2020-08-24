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HABER /  DÜNYA

Avusturya bir Rus diplomatı 'sınır dışı etme' kararı aldı

Ülke medyasındaki habere göre, Avusturya, "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

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Dışişleri Bakanlığınca doğrulanan haberde, Rus diplomatın bir Avusturya vatandaşının desteğiyle yıllarca bir yüksek teknoloji şirketinde casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.

Rusya’nın Viyana Büyükelçiliğinin, bu kararı, "temelsiz ve iki ülke ilişkilerine zarar vereceği" şeklinde değerlendirdiği yönünde açıklama yaptığı, Moskova’dan da benzer bir tepkinin gelmesinin uzun sürmeyeceğinin aktarıldığı kaydedildi.

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