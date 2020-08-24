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CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan eşine görülmemiş makam kıyağı

GAZİEMİR'in CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda, eşi için belediyede 'onursal koordinatörlük' makamı uydurdu. Yetinmedi bunun için eşine kartvizit de bastırdı. Skandal ortaya çıkınca da "Eşim 3-4 dil biliyor. Para da almıyor” diyerek kendini savundu.  

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CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda için belediyenin Dı İlişkiler Ofisi'nde 'Onursal Koordinatörlük' makamı oluşturdu. Bununla da yetinilmedi, Deniz Arda için belediyede başkanlık katında makam odası ayrıldı.

Skandal atama, Deniz Arda'nın kartvizitinin sosyal medyaya düşmesiyle ortaya çıktı. Sosyal medyadan tepkiler gelince CHP'li Başkan Halil Arda, eşinin kendisine yardımcı olduğu, 3-4 dil bildiği ve belediyeden para almadığı açıklaması yaptı. 

İsmail Saymaz: Rezalet...

Gazeteci İsmail Saymaz olayı, "CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 'onursal koordinatör" diye bir makam uydurarak, eşi Deniz’i eşbaşkan olarak atadı. Deniz Arda’ya başkanlık katında makam odası ayrıldı. Başkan Halil Arda, 'Eşim 3-4 dil biliyor. Para da almıyor' diye kendisini savunmuş. Rezalet..." notuyla paylaştı.

Başkan Arda kendini böyle savundu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. 

- Eşim Deniz Arda, belediyemizin hiçbir noktasında resmi olarak çalışmamaktadır. Siyasi danışmanım olarak bilgi ve birikiminden her zaman destek aldığım eşim, göreve geldiğimiz günden bu yana “gönüllü” olarak hem Gaziemir hem de belediyemiz için canla başla çalışmaktadır.

- Söz konusu kartvizit, eşim Deniz Arda’nın ürettiği projelerle ilgili Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliklerinde ve kardeş şehir çalışmalarında kurum için onursal çaba sarf ettiğini belgelemek amacıyla oluşturulmuştur.

- Belediyemizde “Arda” soyadını taşıyan çocuk, eş ya da farklı bir akrabamız, damadımız çalışmamaktadır.

- Buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Eşim Deniz Arda’nın belediyeden ve bağlı şirketlerinden “bir kuruş” kazanç elde ettiğinin tespit edilmesi halinde istifa edeceğimi kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

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