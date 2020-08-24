Çakarlı şehir eşkıyası tutuklandı! İfadesi şoke etti

İstanbul Hadımköy'de çakarlı lüks otomobille trafikte dehşet saçan Muhammed Enes U., tutuklandı. Sürücü Enes İU., ifadesinde "Boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

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Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Hadımköy'de çakarlı aracıyla önünü kestiği şahsa tehditler savuran ardından sırtından 5 kez bıçaklayan zanlının polisteki ifadesi ortaya çıktı.

6 suç kaydı çıktı

Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

Diğer araçtan 30 bin TL'yi aldı iddiası

Muhammed Enes Uysal'a Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savuran saldırgan sürücü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı.

Aracını satışa çıkardı ilanı kaldırdı sosyal medya hesaplarını kapattı

Kayıplara karışan saldırgan olaydan sonra olayda kullandığı 4 PML 55 plakalı minibüsünü internetten satışa çıkardı. Daha sonra ise hem ilanı kaldırdı hem sosyal medya hesaplarını kapattı. Büyükçekmece Hadımköy'de bulunan minibüs, emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldüğü öğrenildi. Kayıplara karışan şüpheliyi emniyet güçleri kısa sürede yakaladı.