Aytemiz Alanyaspor'dan hücum hattına takviye: Adam Bareiro

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Meksika takımı Monterrey'den Adam Bareiro ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı.

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştıktan sonra transferde hız kazandı. Geçen günlerde üst üste transferler açıklayan turuncu yeşilli takım, golcüsünü Meksika liginden buldu. Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey'de oynayan 24 yaşındaki Adam Bareiro, Aytemiz Alanyaspor ile kiralık olarak 1 yıllığına anlaştı. Alanyaspor'un yeni forveti geçen sezon çıktığı 30 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu katıldı. Törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de forvet hattına Bareiro ile takviye yaptık. Tekrar hoş geldi. Kendisi 24 yaşında, Paraguay Milli Takımı'nın da oyuncusu. İnşallah 1 yıl kiralık olarak oynayacak. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağını ve bizde çok iyi işler yapacağına inandığımız için kendisini transfer ettik. Hem camiamıza hem Bareiro'ya hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin" dedi.

"Ne kadar güzel ve düzenli kulüp olduğunu öğrendim"

Alanyaspor'un yeni transferi Paraguaylı Bareiro ise imza töreni sonrası, şunları söyledi:

"Her şeyden önce Sayın Başkanıma bana olan güvenlerinden ve beni buraya layık gördüklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Araştırmalarımda kulübün ne kadar güzel ve ne kadar düzenli bir kulüp olduğunu öğrendim. Beni buraya çağırdıklarından dolayı çok gurur duyuyorum. İnşallah ben de takımıma oyunumla, gayretimle faydalı olacağıma inanıyorum. Tekrar Başkanıma teşekkür ediyorum."