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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' çıkışı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslendi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine tepki gösteren Akar, "Seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" değerlendirmesi yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

"Buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyor"

Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar" ifadesini kullandı.

"Faaliyetlerimizde haklıyız"

Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler için "Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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