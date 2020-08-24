BIST 1.112
DOLAR 7,37
EURO 8,72
ALTIN 460,45
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Toyota ve Amazon'dan iş birliği mobilite için birleştiler

Toyota ve Amazon, küresel işbirliklerini genişleterek, Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformunu daha da geliştirecek bir anlaşmaya imza attı.

Abone ol

Japonya merkezli Toyota ve ABD'li Amazon arasında yapılan anlaşma ile Toyota mühendisleri, sürücü, yolcu güvenliği ve konforu için Toyota’nın ağa bağlı araçlarının yeni nesil mobilite hizmetlerini geliştirecekler.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Amazon şirketleri, küresel işbirliklerini genişleterek, Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformunu daha da geliştirecek bir anlaşmaya imza attı.

Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformu, Amazon Web Hizmetleri’nin global altyapısından yararlanırken aynı zamanda Amazon’un profesyonel servis deneyimini kullanacak.

Bu çalışma ile Toyota, ağa bağlı araçlardan veriler toplayabilecek ve bu veriler araç tasarımı ve gelişimi için kullanılacak.

Araç paylaşımı, sürüş paylaşımı, araç kiralama, servis bakım hatırlatması gibi yeni kurumsal/bireysel müşteri hizmetleri, sürücü davranışlarına göre belirlenen sigorta hizmetleri gibi uygulamalar da bu işbirliği ile gerçekleştirilebilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Instagram'da 'QR kod' nasıl alınır? İşte adım adım yapmanız gerekenler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' çıkışı
Çakarlı şehir eşkıyası tutuklandı! İfadesi şoke etti
DSÖ'den koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber! Tünelin sonunda ışık göründü
CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan eşine görülmemiş makam kıyağı
HES uygulamasına yeni özellik getirildi! 'ihbarda bulun'
Giresun sel felaketinde can kaybı sayısı arttı Süleyman Soylu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta 'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı' daire satılığa çıktı fırsatçı dediler
Aytemiz Alanyaspor'dan hücum hattına takviye: Adam Bareiro
Beşiktaş'tan Premier Lig tecrübesi bulunan Oumar Niasse'ye kanca
Hollandalı bilim insanları duyurdu: Anne sütü koronavirüsü engelleyebilir
Tartışma yaratmıştı! Nakit döviz çekiminden alınan komisyon kaldırıldı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına tecavüz! Anlattıkları dehşet verici
Yorumlar