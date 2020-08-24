Mansur Yavaş'tan 565 STK'ya çağrı: Bütçeyi birlikte hazırlayalım

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 yılı mali bütçe çalışmalarını başlattı. 565 sivil toplum kuruluşuna mektup gönderen Yavaş, bütçe hazırlama sürecinde destek talep etti.

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Mansur Yavaş, mektubunda "2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın” ifadelerini kullandı.

565 STK’ya mektup

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, demokratik yönetişim kültürünün yaygınlaşması amacıyla Ankara'daki 565 STK’ya gönderdiği mektubunda kent yönetiminde karar alma sürecine tüm paydaşları dahil etmek istediğini anlatan Yavaş, şunları yazdı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcılık saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kavramlarını yönetim anlayışı olarak kabul ediyor, gelişmesi ve kurumsallaşması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim stratejik plan, performans planları, bütçeler yanında bütçe uygulama sonuçlarını da düzenli olarak internet sayfamızdan paydaşlarımızın bilgisine sunarak saydamlık ve hesap verme sorumluluğu açısından önemli bir adım atmış bulunuyoruz.

Ankara’mızı katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğuyla yönetiyoruz.



Bu bilinçle kentimizdeki 565 sivil toplum kuruluşuna 2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlama çağrısında bulunduk.



Bu kadim şehrin geleceğini daima ortak akılla çizeceğiz.https://t.co/LIkJYkNYnY pic.twitter.com/N86MQhEIu4 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 24, 2020

"Kararların ortak akılla alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Üniversitelerden meslek kuruluşlarına kadar birçok paydaşa çağrıda bulunan Yavaş, 2021 mali yılı bütçesinin kullanımına ilişkin her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını ise şu sözlerle anlattı: Sınırlı bütçesel kaynakların hangi önceliklere göre nasıl kullanılacağının planlanmasına kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteler, STK’lar, vatandaşlar gibi yerel hizmetlerden yararlanan bütün paydaşların katılmasını temel yönetim anlayışı olarak kabul ediyoruz. Katılım süreci belediyemiz ile paydaşlarımız arasında ilişkilerin gelişmesine, Başkentimizin geleceğini ilgilendiren önemli kararların ortak akılla alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

İnternet üzerinden öneriler alınacak

Kovid-19 salgını nedeniyle salon toplantıları ve yüz yüze görüşmelerin yapılamadığını vurgulayarak belirten Yavaş, tüm görüş ve önerileri internet ortamında alacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Oluşturduğumuz 'http://www.ankara.bel.tr/stk-tablo' adresinden bütçe hazırlık sürecine katılarak, 2021 mali yılı bütçesinde kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizle ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilir veya doğrudan yazılı olarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletebilirsiniz. Yapacağınız her türlü katkının, kaynaklarımızın Başkentimiz Ankara’nın ve sizlerin hizmet gereksinimlerine uygun olarak paylaştırılmasına, etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağınızdan emin olmanızı isteriz.