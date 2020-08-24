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Hindistan'da bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu en az 60 kişi enkaz altında kaldı.

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Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde 5 katlı bir apartman çöktü. Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu en 60 kişinin enkaz altında kaldığını düşündüklerini dile getirdi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, binanın akşam 18.00 sularında çöktüğü ve 3 ekip ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. NDRF, şu ana kadar 15 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade etti.

Olayda henüz can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

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