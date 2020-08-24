Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Girit'in güneyinde tatbikata başlıyoruz

Türkiye, Yunanistan'ın başlattığı tatbikata karşılık yarın Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak.

Abone ol

Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasının ardından, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yarın Girit'in güneyinde tatbikat yapacağı belirtildi.

Türkiye'den Yunanistan ve BAE'nin ortak hava tatbikatına karşılık geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos Salı günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

MSB tatbikatla ilgili bilgilendirme yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdenizde birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" denildi.

Bakan Akar, Yunanistan'a tepki gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın, "Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini" açıklamasını, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" olarak değerlendirmişti.