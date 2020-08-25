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CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıda yaralandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından yaralanan Şahin, hastanede tedaviye alındı.

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İddiaya göre, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, restoranda yemek yediği sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen ve yüzü maskeli olduğu ileri sürülen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli belinden çıkarttığı tabanca ile Şahin'e ateş açtıktan sonra yaşanan panik ortamından yararlanarak yaya olarak kaçtı. Saldırının ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Son sağlık durumu iyi

Olayda ayağından vurularak yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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