BIST 1.108
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 458,18
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de zincirleme kaza! Ölenler ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 de otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda saat 01.00 sıralarında, İstanbul istikametinde ilerleyen iki otomobil ile aynı yönde ilerleyen YD68 OPU yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 34 BP 748 plakalı otomobil içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Halkbank'ın reddihakim başvurusu reddedildi
Netanyahu'nun itirazı üçlü toplantıyı iptal ettirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ağustos 2020)
Başkan Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Mağaza çalışanı genç kıza taciz girişimi
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıda yaralandı
Hong Kong'ta ilk kez bir kişiye iki kez koronavirüs teşhisi konuldu
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Erdoğan çok iyiydi'
Endonezya'da ölen kız çocuğu cenaze hazırlıkları sırasında canlandı
İbrahim Kalın Bloomberg'e konuştu!
ABD Başkanı Trump'ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı! Başı fena halde dertte
Yorumlar