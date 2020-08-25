BIST 1.108
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 458,18
HABER /  YEREL

Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı

ÜMRANİYE'de kaldırımda oturanlara bir otomobilin içinden ateş açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Abone ol

İddiaya göre Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi İmamı Şafi Sokak'ta saat 02.00 sıralarında kaldırımda oturan kişilerin üzerine bir otomobilden ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği İbrahim Doğanay ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Doğanay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli otomobilleri durduran polisler otomobilde geniş çaplı arama yaptı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de detaylı inceleme yaparken kaçan saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir
Halkbank'ın reddihakim başvurusu reddedildi
Netanyahu'nun itirazı üçlü toplantıyı iptal ettirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ağustos 2020)
Başkan Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsle birlikte motosiklet fiyatları iki katına çıktı!
Libya Başbakanı Serrac 'acil' deyip acıkladı
Kocaeli'de zincirleme kaza! Ölenler ve yaralılar var
CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıda yaralandı
Hong Kong'ta ilk kez bir kişiye iki kez koronavirüs teşhisi konuldu
ABD Başkanı Trump'ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı! Başı fena halde dertte
Yorumlar