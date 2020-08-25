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Fatih Portakal'ın istifa etmesinin gerçek sebebi ne? Yerine gelen Selçuk Tepeli kim?

FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal, 10 yıl sonra koltuğunu 'emekli oluyorum' diyerek bıraktı. Peki Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında ne var. Hadi Özışık Youtube kanalında herşeyi anlattı.

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Fatih Portakal'ın istifası 'sürpriz' oldu. Hem FOX yönetimi hem de Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'ün tüm çabalarına rağmen kararında direndi. Yaptığı açıklamada "İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" dedi.

Fatih Portakal FOX ana habere son kez 7 Eylül 2020 tarihinde çıkacak. Koltuğunu bakanların yaptığı gibi bir devir teslimle yerine gelen Selçuk Tepeli'ye devredecek.

Peki Selçuk Tepeli koltuğu nasıl kaptı? Perde arkasında neler oldu? İsmail Küçükkaya neden kabul etmedi? Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında neler var? Hadi Özışık, Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasını anlattı...

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