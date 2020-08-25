Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı ne koronavirüse yakalandı iddiası doğru mu?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama kafaları karıştırdı. Tedavi gördüğünü ve dua istediğini söylemesi üzerine Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından akşam saatlerinde yapılan bir açıklama, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığı yorumlarına neden oldu. Nihat Hatipoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

'Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..''

Koronavirüs değil...

Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ve hastalığına ilişkin ilk açıklama ise asistanından geldi. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs testinin negatif çıktığı, ciğerlerinde çıkan bir sorun nedeniyle tedavi gördüğü ve evinde dinlendiği kaydedildi.