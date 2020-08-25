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Selçuk Tepeli canlı yayında Habertürk'e veda etti! Fatih Portakal'ın yerine geçecek

Fatih Portakal'ın Fox TV'den ayrılmasının ardından yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, Habertürk TV'ye canlı yayında veda etti.

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Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine ana haber sunucusu olarak kimin geleceği merakla bekleniyordu. Bu isimlerin başında geçen Selçuk Tepeli, bu sabah Serap Belet ile sunduğu programda canlı yayında Habertürk ekranlarında veda etti ve bu söylentileri doğrulamış oldu.

Fatih Portakal, Haziran ayında çıktığı tatilin ardından Fox TV'ye geri dönmeme kararı almış, kanal tarafından yapılan açıklamada da kendi tercihiyle Portakal'ın ayrılık kararı aldığı belirtilmişti.

Bu kararın ardından yerine geçecek isim olarak çok sayıda gazetecinin ismi zikredildi. Fakat bu isimler arasında en fazla Selçuk Tepeli ismi öne çıktı. Bugün itibariyle Selçuk Tepeli, bu iddiaları doğrulayan bir şekilde Habertürk'e veda ettiğini canlı yayında açıkladı.  

 Selçuk Tepeli kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu.

Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'teki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmiş, her sabah Serap Belet ile program yapmaya başlamıştı.

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