Dolar/TL kritik seviyeye yaklaştı! Yeniden yükselişe geçti

Döviz kurundaki yükseliş devam ederken, dolar/TL güne 7.37 seviyesinde başladı.Abone ol
Dolar/TL yeni güne 7.37 seviyesinden başlarken, euro/TL 8,71 civarında seyrediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ise sürüyor. Gram altın, 458 liradan alıcı buluyor.
Piyasalarda ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yakından izleniyor.
DİBS ihracı yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapılacak.
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