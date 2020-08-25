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Ankara'da yol kenarında bu halde bulundu çabalar sonuç vermedi

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da yol kenarında baygın halde yatan kişiyi gören taksiciler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin bölgede alkolden sızdığı düşünülen kişiyi uyandırma çabası sonuç vermedi. Üzerine su dökülmesine rağmen uyandırılamayan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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Çankaya ilçesi Arjantin Caddesi'ndeki taksi durağı önünde, uyuyan O.K.'yi gece saatlerinde gören taksi şoförleri, kişiyi uyandıramayınca durumu polise bildirdi. Gelen polis memurları da O.K.'yi uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisler ve taksiciler, alkolün etkisiyle sızdığı düşünülen adamı kaldırmak için yüzüne maşrapa ile su döktü; ancak O.K. yine de uyanmadı.

Polisin çağrısı üzerine sağlık ekipleri de noktaya gelerek uyandırma çalışmasına katıldı. Dakikalar süren uğraşa rağmen uyandırılamayan O.K. ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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