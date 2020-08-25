İç çamaşırı mağazasında çalışan kızı taciz etti kameralar çekti

İSTANBUL Esenler'de mağazaya gelen Fas uyruklu müşteri mağaza çalışanını taciz etti. Genç kız, "Korktum ne yapacağımı bilemedim. Bağırdım sonra uzaklaştı." derken o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Esenler'de meydana gelen olay Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında meydana geldi.

İddialara göre Fas uyruklu Ahmed El G. isimli kişi mağazaya müşteri olarak geldi. Fas uyruklu şahıs mağaza çalışanı Esra K.'ya bir kaç kıyafet sordu. O sırada kıyafetlere bakan Fas uyruklu El G. mağaza çalışanı Esra K.'yı öpmek istedi. Ne olduğunu anlamayan genç kadın, kendini geri çekti.

Ödemeyi yapan El G., bir süre daha mağaza çalışanıyla sohbet etmek istedikten sonra Esra K.'ya fiziki tacizde bulundu. El G., sonra tekrar geleceğini söyleyerek mağazadan ayrıldı. Şok olan mağaza çalışanı iş yeri sahibini arayarak durumu anlattı. Dükkana gelen iş yeri sahibi Hasan Uygun tacizciyi yakalayarak polise teslim etti.

"Korktum ne yapacağımı bilemedim"

O anları anlatan mağaza çalışanı Esra K., " İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Normal müşteri gibi geldi. Ben de ilgileniyordum. Daha sonra işin ciddiyeti farklı bir boyuta geldi. Dokundu. Saçma sapan konuşmaya başladı. Ne dediğini de tam bilmiyordum. Korktum ne yapacağımı bilemedim. Bağırdım sonra uzaklaştı. Daha sonra abime söyledim. Yönümü değiştirdim ona çarpmamak istedim. Kasaya geldim malzemeleri poşete koyarken üstüme üstüme geldi. O sırada daha çok dokunmaya başladı. Bana sakin ol sen çok güzelsin ben tekrara geleceğim dedi. Yabancı birsiydi" dedi.

"Yakalayıp polise teslim ettim"

Mağaza sahibi Hasan Uygun, "Çalışanımız bizi aradı. Böyle bir olayın olduğunu söyledi. İnanmadım. Geldim kamera kayıtlarını izledim. Şahsı gördüm. On beş yirmi dakika sonra tekrar geleceğini söylemiş. kapının önünde bekliyorduk. Yolun karşısından geldiğini gördüm. Gördükten sonra yakaladım ve emniyet güçlerini aradım. Kendisini emniyete teslim ettim. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

"Taciz anı kamerada"

Fas uyruklu kişinin mağaza çalışanını taciz ettiği anlar iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fas uyruklu şüpheli mağaza çalışanı Esra K.'ya bir kaç kıyafet soruyor. O sırada kıyafetlere bakan Fas uyruklu El G. mağaza çalışanı genç kadını öpmek istiyor. Ne olduğunu anlamayan Esra K., kendini geri çekiyor. Ödemeyi yapan şüpheli, bir süre daha mağaza çalışanıyla sohbet etmek istedikten sonra Esra K.'ya tacizde bulunuyor.