BIST 1.108
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 458,18
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Erdoğan çok iyiydi'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye'ye  minnettar olduklarını söyledi. Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 'örgüte yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson da vardı. 

Erdoğan'a ve Türk halkına minnettarız

"Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi" ifadesini kullanan Trump, Brunson'un 'suçsuz' olduğunu savundu.  Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın" diye konuştu. 

Rahip Brunson: Türk Halkını seviyoruz

Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz" ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Halkbank'ın reddihakim başvurusu reddedildi
Netanyahu'nun itirazı üçlü toplantıyı iptal ettirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ağustos 2020)
Başkan Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Mağaza çalışanı genç kıza taciz girişimi
ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya'da ölen kız çocuğu cenaze hazırlıkları sırasında canlandı
İbrahim Kalın Bloomberg'e konuştu!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kariye Camii açıklaması
Erhan Akkuş FETÖ üyeliğinden tutuklandı
Donald Trump resmen başkan adayı oldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına tecavüz! Anlattıkları dehşet verici
Yorumlar