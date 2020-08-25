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Balıkesir'de komşuların o tartışmasında cinayet

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'de komşuların 'koyun' tartışmasında 2 ölüm geldi. Tarlasına domuzları kovmak için giden Nedim Kaya (44), komşusu Ramazan Eklioğlu'na (44) ait koyunları gördü. İki komşu arasında bu yüzden tartışma çıkınca Eklioğlu, av tüfeği ile komşusunu öldürdü. Olay sonrası kaçan Eklioğlu da tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu.

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Havran ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlasına giren domuzları kovmak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Kaya, burada Eklioğlu’na ait koyunların tarlasına girdiğini gördü. Bunun üzerine iki komşu arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Kaya'ya ateş etti.

Bölgeye ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nedim Kaya’nın öldüğünü tespit etti. Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Karaoğlanlar Mahallesi'nde bir ağılda Eklioğlu'nun da cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği üzerinde duruluyor

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kriminal çalışma sonrasında Eklioğlu'nun da tüfek ile vurularak öldüğü tespit edildi. Eklioğlu'nun olay sonrasında intihar ettiği tahmin ediliyor. Öte yandan Kaya ve Eklioğlu'nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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