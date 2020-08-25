MasterChef Türkiye'de takımlar belli oldu kaptanlar yarıştı bakın kim kazandı

MasterChef Türkiye'nin şefleri ilk kaptanlık oyunu için 8 adet ıslak hamburger yapılmasını istedi ve bu yemek için 40 dakika süre verdi. Bazı yarışmacılar 8 tane ıslak hamburgeri yetiştirmede zorlanırken içlerinden birkaç tanesi nefis hamburgerler ortaya koydu.