MasterChef Türkiye'de takımlar belli oldu kaptanlar yarıştı bakın kim kazandı
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'de dün akşam yeni kaptanlar ve yeni takımlar belirlendi, bir takım önümüzdeki yarışmaya büyük bir avantajla başlayacak.
MasterChef Türkiye'de Sedat'ın ayrılığının ardından yeni takımlar ve yeni kaptanlar için kıyasıya bir mücadele yaşandı. MasterChef'in dün akşam yayımlanan yeni bölümünde yarışmacılar ilk olarak mavi takım kaptanlığı için yarıştı.
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MasterChef Türkiye'nin şefleri ilk kaptanlık oyunu için 8 adet ıslak hamburger yapılmasını istedi ve bu yemek için 40 dakika süre verdi. Bazı yarışmacılar 8 tane ıslak hamburgeri yetiştirmede zorlanırken içlerinden birkaç tanesi nefis hamburgerler ortaya koydu.
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Islak hamburger yapımında en başarılı olan ilk beş isim Berk, Duygu, Esra, Uğur ve Furkan oldu.
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Mavi takım kaptanlığını kazanan ise yaptığı başarılı ıslak hamburger sayesinde Uğur oldu.
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