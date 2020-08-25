Altın fiyatları düşüş trendine girdi! 25 Ağustos altın fiyatları

Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatlarında rüzgar ters yönde esmeye başladı. Altın fiyatları bu kez düşüş eğilimi gösteriyor.Abone ol
Altın fiyatlarında bir süredir devam eden yükseliş trendi kırıldı. Ancak uzmanlar ortada vadede altın fiyatlarının yükselişe devam edebileceğini belirtiyor.
Uzmanlara göre Çin ile ABD arasındaki ticaret geriliminde yeni bir perde olmaması fiyatların gerilemesinde en büyük etkenlerin başında geliyor.
Altın fiyatları 25 Ağustos
Gram altın: 459, 72 lira
Çeyrek altın: 758, 70 lira
Yarım altın: 1.518,30 lira
Cumhuriyet altını: 3.028, 30 lira
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