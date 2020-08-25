BIST 1.104
DOLAR 7,40
EURO 8,75
ALTIN 458,45
HABER /  GÜNCEL

Kastamonu'da ava çıkarılan 7 geyik mahkeme kararıyla iptal edildi Bursalı avukat başardı

İhlas Haber Ajansı

KASTAMONU'da ihaleyle ava çıkarılan 7 geyik, Bursalı avukat Suna Soydaş Fırat sayesinde kurtuldu. Hayvanların av turizmini canlandırılması için bu şekilde katledilmesine gönlünün el vermediğini belirten avukat, ihale hakkında ’yürütmeyi durdurma’ kararı aldırttı.

Abone ol

Daha önce 2 kızıl geyiğin vurulması için açılan ihaleyi durduran Bursalı Avukat, bu kez de Kastamonu’da 7 geyiğin imdadına yetişti. Tarım ve orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, kızıl geyiğin avlanması için ihale açtı. Vurulacak her bir geyik için 8 bin 500 ile 11 bin 500 lira arasında fiyat biçilirken, ihalenin maksadının, geyiklerin neslini muayyen bir seviyede tutarak av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.

İhaleden haber alan Bursalı Avukat Suna Soydaş Fırat, "Bu bir vahşet" diyerek hemen harekete geçti. Her canlının yaşaması gerektiğini belirten Soydaş Fırat, bütün işini gücünü bırakıp zamanını geyikleri kurtarmaya adadı. Verdiği mücadele sonunda Fırat, Kastamonu İdare Mahkemesi’nde açtığı ihalenin iptali davasında ’yürütmeyi durdurma’ kararı aldı.

"Hayvanların av turizmini canladırmak için bu şekilde katledilmesine..."

Hayvan haklarını savunan bir hukukçu olarak geyiklerin öldürülmesine kayıtsız kalamayacağını belirten Soydaş Fırat, "Geçen sene de Bursa’da yapılacak kızıl geyik ihalesini bu şekilde durdurtmuştum. Hayvanların av turizmini canlandırmak için bu şekilde katledilmesine gönlüm razı değil. Buna sessiz kalamam. İnsani vazifemi yaptığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya klavyesini değil, hukuk klavyesini kullandım"

Hayvan hakları için mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacaklarını belirten Soydaş Fırat, "Sosyal medyada biz eleştirilerimizi yapıyoruz. Ama hukukçu olarak da bir şeyler yapmak gerekiyor. Sosyal medya klavyesini değil, hukuk klavyesini kullandım. Bursa'daki ihaleyi durdurma kararı almıştık. Kastamonu da bununla ilgili bir girişim olmadığını görünce hemen harekete geçtim. Onun için de yürütmeyi durdurma kararı aldık. 7 geyiğimizin hayatını kurtardık" dedi.

Taleplerinin hayvan hakları konusunda bir an evvel kanun çıkarılması olduğunu dile getiren Fırat, "Tarım Orman Bakanlığı maalesef bir genelge yayımladı. Bu genelgeyle binlerce hayvanın avlanmasına yol açıldı. Hepsi için ayrı ayrı dava açmak bizleri yoruyor. Ama mücadelemiz sürecek" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kazdıkça çıktı 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı
Ahmet Hakan'dan bomba Fatih Portakal yorumu
Fatih Altaylı: Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı
Manisa'da test sonucu pozitif çıkan hasta otobüste yakalandı herkesi riske attı
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Erdoğan çok iyiydi'
Türkiye'ye vermedikleri F-35'leri BAE'ye vereceklerdi İsrail taş koydu
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta sağlık çalışanlarına saldıran magandaya meydan dayağı
Ünlü estetikçi Dr. Hayati Akbaş koronavirüse yakalandı
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL olmasına rağmen kimse toplamıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Türkiye'de Temmuz ayı trafik kazalarıyla geçti 2020 yılında ne kadar kaza yaşandı?
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına tecavüz! Anlattıkları dehşet verici
Yorumlar