Ahmet Hakan'dan bomba Fatih Portakal yorumu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni- yazarı Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılma kararına yönelik dikkat çeken bir yorumda bulundu. Hakan, "Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi. Üstelik habercilik alanında çığır falan açarak değil, daha çok ahkâm keserek... " dedi.

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Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Portakal, twitter hesabından yaptığı açıklamada "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim Fox Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" dedi.

Portakal'ın bu kararı gündemi salladı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da "Emekliye ayrılmış. Hayırlı olsun. Güzel bir emeklilik geçirsin... " dedi ve gerisini de getirdi. Hakan şöyle devam etti:

... Kişisel bir başarısı var mıydı? Elbette vardı! Ancak bu kişisel başarıda ülkenin içinde bulunduğu politik atmosferin payı çok yüksekti. Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi. Üstelik habercilik alanında çığır falan açarak değil, daha çok ahkâm keserek... Başarısı, bu çerçevede bir başarıydı yani.

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