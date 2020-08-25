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İzmir'de 18 yaşındaki Merve kendini incir ağacına astı bıraktığı not kahretti

Kınık ilçesine Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçisi Merve K. (18), kendini incir ağacına astı. Merve K.'nin bıraktığı notta, 2 yıl önce yaşamını yitiren babasının yokluğuna dayanamadığı için intihar ettiğini yazdığı öğrenildi.

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Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Kınık'ın Kızılbölcek Mahallesi’ne gelen ve tarlada çalışan Fatime K., dün gece kızı Merve K. ile çadırda yattı. Gece bir ara uyandığında kızı Merve K.'nin yanında olmadığı fark eden Fatime K., merak edip, aramaya çıktı.

Biraz ilerdeki incir ağacına yaklaştığında ise kızını iple asılı, hareketsiz halde gören Fatime K.'nin feryadına diğer tarım işçileri koştu. İpi keserek genç kızı asılı olduğu yerden indiren tarım işçileri, otomobille Kınık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının yaptığı ön otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızın bıraktığı intihar notunda, 2 yıl önce yaşamını yitiren babası Mahmut K.'nin yokluğuna dayanamayıp, yanına gitmek istediği için intihar ettiğinin yazdığı belirlendi. Jandarma, Merve K.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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