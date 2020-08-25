Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı

İSTANBUL Beyoğlu'nda keşif yapan ve sansasyonel saldırı hazırlığındaki terör örgütü IŞİD mensubu operasyonla yakalandı.

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Terör örgütü IŞİD adına, saldırı yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Taksim'de eylem yapacağı öne sürülen şüphelinin adresinde AK 47 (Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silah ele geçirildi. Işid'li teröristin keşif anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kalaşnikof, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde keşif yapan teröriste yönelik operasyonda 1 adet (AK 47) Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksim'de sansasyonel bir saldırı için keşif yapmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı bir şüphelinin Gaziantep'ten İstanbul'a gelerek eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan terör polisi, şüphelinin Taksim'de sansasyonel bir saldırı için keşif yaptığını tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan istihbarat ve terör polisi şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı otele dün operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda H.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.