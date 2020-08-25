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Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınla ilgili açıklamar yaptı.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin günlerce uyumadığını kaydeden Bakan Pakdemirli, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını anlatan Pakdemirli, "Yangın çok parçalı alanda etkili. Alanın belki 4'te 1'inde yangın var, 4'te 3'ünde yok. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki yangını kontrol altına aldık. Ufak tefek tütmeler olabilir. Bu tarım arazilerini de orman arazilerini de kapsıyor. Ortalamanın üzerinde bir yangın. Türkiye'nin büyük yangınlarından biri değil. Kesin rakamlar çıkınca paylaşılacak. Şu ana kadar bu hesabı yapmadık. Amacımız ve önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Şükür, soğutma faaliyetlerine başlayabildik" dedi.

''Yüzde 30-40 oranında arttı''
Özellikle yaz aylarında ormanları kullananların daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarının yüzde 30-40 oranında arttığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni araç gereç, teçhizat ve personel alımları yaptıklarını dile getirdi. 

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